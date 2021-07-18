Популярна українська виконавиця Настя Каменських показала, як починається новий день без Потапа

Як пише Politeka.net, Настя Каменських стала дуже популярною українською виконавицею. Красуня отримала гучну популярність завдяки колективу"Потап і Настя". Зараз дівчина вже зайнята сольною творчістю, радуючи фанатів музикою під ніком NK. Не забуває Настя і про соціальні мережі, де ділиться найцікавішим.

На новому відео, яке Настя знімала для Тікток, красуня була роздягненою, прокинувшись в ліжку. Каменських прикрилася ковдрою, пішла до вбиральні, а потім зібрала ягоди, з якими з'їла сніданок.

"Ну як же смачно прокинутися вдома. Наберуся сил і ввечері зустрінемося в Одесі", - написала Настя під відео в Instagram.

Фанати подивилися ролик майже 100 тисяч разів і написали коментарі:

"З нетерпінням чекаємо в Одесі", "заряджає на класний ранок", " До зустрічі в Одесі. Дуже чекаю", "така справжня, обожнюю, гарного концерту в Одесі", "Голубка".

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