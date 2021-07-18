Відома українська спортсменка Марина Бех-Романчук розповіла про свято

Як пише Politeka.net, Марина Бех-Романчук є успішною українською спортсменкою. Красуня завоювала безліч медалей на внутрішній і міжнародній арені, прославляючи українську легку атлетику. Дівчина не забуває і про соціальні мережі, де ділиться з фанатами найцікавішим.

Цього разу Марина опублікувала фото, на якому позувала в червоній сукні. Наряд у дівчини був задертий вітром, тому можна оцінити розкішні ніжки Бех-Романчук. Як можна помітити, красуня гуляла по бруківці вулиці у Львові.

"Мої солодкі 26", - написала Марина, натякаючи на свій день народження.

Фанати поставили понад 8 тисяч лайків і написали коментарі:

"З Днем народження, Марина"," Вітаю у Львові"," привітання з Мадрида"," Вау, зі святом"," Солодке життя", " з Днем Народження. Ти йдеш, дівчинка".

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