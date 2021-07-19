Українська співачка Тіна Кароль показала стильний образ з модною хусточкою

Як пише Politeka.net, Тіна Кароль є популярною українською співачкою. Красуня настільки популярна, що вирішила запустити свій мерч, радуючи фанатів цікавими дизайнами. Не забуває дівчина і про Instagram, де ділиться найцікавішим.

На новому фото красуня була в топі і штанях, доповнивши образ стильними босоніжками. На голові у Кароль можна побачити яскравий хустинку, який вона пропонує фанатам.

"Відмінного настрою! Красива Хусточка", - написала зірка під фото.

Користувачі поставили понад 16 тисяч лайків і написали коментарі:

"Кішечка Така тут", "яка красива дівчинка", " взаємно! Світлих думок в голові, теплоти в душі і любові в серці. Дякую за емоції, які даруєте. Приймаємо як є і любимо всім серцем", "Боже, ідеальна жінка", "Та все, мені захотілося такий костюмчик, буду його тепер купувати".

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