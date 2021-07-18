Українська телеведуча Лідія Таран, зірка 1+1, показала, як проводить час у відпустці
Як пише Politeka.net, Лідія Таран є популярною українською ведучою на ТБ. Красуня почала кар'єру ще в 90-х роках, а зараз працює на 1+1, де веде безліч програм. Зірка вийшла у відпустку і вирішила поділитися в Instagram, як проходить відпочинок.
На фото Лідія здалася у футболці і шортиках. Красуня лежала на стільці, витягнувши ніжки.
"Перші два дні проспала. Ось знову лягла (лежати краще Під каштаном-тінь і мухи не кусають подумала-нехай єдиною мірою в цій відпустці буде "скільки влізе" і тепер плани на неї виглядають досконалими
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Дивитися на океан-скільки влізе
Є більше риби-скільки влізе
Пити біле вино-скільки влізе
страви круасани-СВ
Читати-СВ
Плавати-СВ
Кататися на велосипеді-СВ
Піду знову почитаю-поки влазить", - написала Лідія.
Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:
"Скільки влізе. Клас"," так це горіх"," добре відпочиньте"," гарного відпочинку"," ви шикарна жінка, так тримати","Хороший девіз".
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