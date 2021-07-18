Відома українська балерина Катерина Кухар, суддя "Танців з зірками", прогулялася з чоловіком Олександром Стоянновим в селі
Як пише Politeka.net, Катерина та Олександр не тільки чоловік і дружина, а й Партнери на сцені. Стоянов, як і дружина, веде активно соціальні мережі і ділиться всім цікавим. Цього разу Олександр вирішив показати, як проводить час з дружиною, які вирушили за межі Києва.
На нових фото Стоянов був у футболці і шортах, а образ доповнив стильними окулярами. Олександр сидів серед польових квітів, насолоджуючись сонцем. На другому фото красень був з Катериною. Кухар обіймала чоловіка, позуючи для фото. Як можна зрозуміти, парочка була десь в селі.
"Вийду на вулицю, гляну на село,
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Дівчата гуляють і мені весело…
У такому місці і римувати полювання і жити святе життя!
Всім прекрасного неділі!",- написав Олександр під фотографією.
Фанати поставили понад 500 лайків і написали коментарі:
"Любові і радості", "дивлячись на Вас теж римувати полювання. Гордість України!", "Дуже красиві".
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