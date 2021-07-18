Українська співачка Надя Мейхер показала новий образ, порадувавши фанатів
Як пише Politeka.net, Надя є українською співачкою, яка стала солісткою ВІА Гра ще в двохтисячному році. Дівчина в 2011 пішла з групи, після чого зайнялася сольною творчістю. Красуня також випускає одяг власного дизайну, найчастіше в ній з'являючись на фото. Красуня також веде активно соціальні мережі, де ділиться найцікавішим з відданими фанатами.
На новому фото, яке Надя опублікувала в сторіс Instagram, красуня була в в сукні з мереживним декольте. Дівчина дивилася в камеру, знімаючи себе на телефон. Волосся Мейхер довелося заправити, щоб не заважали.
"Любити", - лаконічно Надя підписала фотографію в соціальній мережі.
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Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під публікацією. Все через те, що Надя залишила знімки в сторіс, де немає подібного функціоналу для взаємодії.
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