Пристрасті навколо розставання «Холостячки» Ксенії Мішиної зі своїм обранцем Олександром Еллертом набирають обертів

Як передає Politeka.net, актриса поділилася на своїй сторінці в Instagram новими кадрами з Ялти, чим викликала бурхливу реакцію.

Мішина позувала в білому костюмі на тлі моря. Відзначимо, хтось навіть припустив, що це весільний костюм. Багато хто не вірить, що Ксенія розлучилася з Олександром.

"Це, напевно весільний костюм", " Вау, вам дуже йде білий колір! красива!", "Хмм, і Мішина і Еллерт в Ялті. Дивний збіг, Ксенія ви з Сашею хайпітесь або що це все значить?""То Мішина писала про розлучення зі своїм попереднім чоловіком, а не Еллертом", - пишуть в коментарях.

У той же час є і ті, хто впевнений, що відносини пари були просто частиною шоу: "Контракт закінчив свою дію«," це була гра! Треба ж було брати участь в цирку на всю країну, вибирати стільки, писати багато гучних слів, що б в кінці розійтися».

Крім того, Мішиній вирішили нагадати про іншого фіналіста проекту Олексія Тригубенка: «Ксюша, Льоша все ще любить тебе, подумай».

Нагадаємо, кинутий "Холостячкою" Мішиною Еллерт поїхав з України і звернувся за допомогою.

Як повідомляла Politeka, Мішина після розриву з Еллертом "втекла" до Криму, і не одна.

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