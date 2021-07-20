Дружина знаменитого українського хореографа і судді шоу «Танці з зірками» Влада Ями, Ліліана, блиснула фігурою під час плавання
Красуня похвалилася ідеальною фігурою в купальнику, пише Politeka.net. Відповідне відео дівчина опублікувала в своєму Instagram. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)
Дружина хореографа одягла салатове бікіні, яке практично нічого не прикривало. В результаті можна було намилуватися фігурою красуні.
Ліліана плавала в басейні ніби русалка. У пості дружина Ями склала список про себе.
"Надихати і дивувати🙏
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🦋 Жити справжнім
🦋 Разом мріяти
🦋 Захоплюватися і захоплювати.😘
🦋 Кайфувати🥰
🦋 Отримувати задоволення 💙
🦋 Бути ніжною і турботливою
🦋 Радіти кожному дню🙏
👇 🏼А що б ви ще додали в список?👇 🏼 🧐 🤩 🥰 🤗 ",- написала Ліліана.
Публікація зібрала майже 5000 переглядів і багато коментарів.
"Кожен день говорити один одному Я тебе ЛЮБЛЮ!!!💞 💞 💞 💓 💓 💓 ", "Проста відповідь я тебе люблю❤️", "пірнати і знімати❤️", "🦋люби себе", - написали користувачі мережі.
Зазначимо, Влад Яма і Ліліана одружилися у 2014 році, але тримали це в секреті до 2016-го. Відомо, пара почала будувати відносини ще у 2007 році. Зараз подружжя виховує сина, Леона, якому шість років.
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