Дружина знаменитого українського хореографа і судді шоу «Танці з зірками» Влада Ями, Ліліана, блиснула фігурою під час плавання

Красуня похвалилася ідеальною фігурою в купальнику, пише Politeka.net. Відповідне відео дівчина опублікувала в своєму Instagram. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

Дружина хореографа одягла салатове бікіні, яке практично нічого не прикривало. В результаті можна було намилуватися фігурою красуні.

Ліліана плавала в басейні ніби русалка. У пості дружина Ями склала список про себе.

"Надихати і дивувати🙏

🦋 Жити справжнім

🦋 Разом мріяти

🦋 Захоплюватися і захоплювати.😘

🦋 Кайфувати🥰

🦋 Отримувати задоволення 💙

🦋 Бути ніжною і турботливою

🦋 Радіти кожному дню🙏

👇 🏼А що б ви ще додали в список?👇 🏼 🧐 🤩 🥰 🤗 ",- написала Ліліана.

Публікація зібрала майже 5000 переглядів і багато коментарів.

"Кожен день говорити один одному Я тебе ЛЮБЛЮ!!!💞 💞 💞 💓 💓 💓 ", "Проста відповідь я тебе люблю❤️", "пірнати і знімати❤️", "🦋люби себе", - написали користувачі мережі.

Зазначимо, Влад Яма і Ліліана одружилися у 2014 році, але тримали це в секреті до 2016-го. Відомо, пара почала будувати відносини ще у 2007 році. Зараз подружжя виховує сина, Леона, якому шість років.

Нагадаємо, Яма з "Танців з зірками" здивував нелюдською зовнішністю, відео

А ще Politeka писала, що Влад Яма з " Танців з зірками» зізнався, ким хотів стати в дитинстві

Також Politeka повідомляла, що Влад Яма з "Танців з зірками" розкрив простий рецепт салату, яким можна вразити рідних