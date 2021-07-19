Зірка " Дизель шоу" Вікторія Булітко здивувала несподіваними кадрами
38-річна актриса нещодавно пройшла вакцинацію від коронавірусу і тепер кожен день записує кумедні відео, розповідаючи про»зміни". Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку артистки в Instagram.
Нове відео Булітко записала під час поїздки в авто. (Щоб подивитися-просколльте вниз).
Схоже, що артистка почувається добре і продовжує веселити полонників.
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"Так, червоний-стійкий. Помаранчевий-приготувалися. Фіолетовий-співай!"- сказала вона і почала співати.
Відео повеселило фоловерів артистки.
"Ось гумористка😂 здоров'я тобі Вікуся", " річницю вакцинації святкувати будете?", " 6-й день політ нормальний🤣. Здоров'я вам, Вікторія", " Віка.... тобі скоро вже міні серіал можна запускати. "365 днів вакцинації. Хроніки'", "сподіваюся що з нашою Вікторією Сергіївною все добре", - пишуть в коментарях.
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