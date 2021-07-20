Такого ще не було

Екс-ведуча "Ревізора" Ольга Фреймут, повчила українців етикету на прикладі випадкового перехожого

Так, 39-річна зірка опублікувала свіже "сторіз" у себе в Instagram, відчитавши перехожого за його зовнішній вигляд, передає Politeka.net.

Схоже, що Фреймут під час поїздки в авто сфотографувала чоловіка, який йшов по тротуару. Увагу телеведучої привернуло, що чоловік вирішив не надягати нічого на верхню частину тіла.

Фреймут, яка любить вчити українців нормам етикету, не упустила нагоди вказати на помилку. І якщо раніше в своїх уроках вона знімала в основному себе, то зараз, схоже, героєм уроків від Фреймут може стати будь-хто.

"Ходити оголеним по місту? Ні! Ні! Ні! Чоловіки, уявіть, що ми, жінки теж почнемо так прогулюватися. Помилка", - написала вона.

Правда конкретний чоловік швидше за все і не дізнається про свою помилку, якщо звичайно не є фоловером Фреймут.

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