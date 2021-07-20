Відома українська телеведуча Леся Нікітюк, показала себе на прогулянці в Ірпені

Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк є відомою українською телеведучою. Красуня стала дуже популярна після проекту "Орел і Решка", а зараз знімається в безлічі модних шоу. Не забуває дівчина і про Instagram, де ділиться найцікавішим з фанатами.

На фото, яке Леся розмістила в блозі, красуня була в сукні з мереживами. Варто відзначити, що наряд у дівчини був сильно пом'ятий. Дівчина позувала біля красивої будівлі з колонами, а в руках тримала сумочку. У сторісах красуня вказала, що це Ірпінь, де дівчина проводила час на вихідних.

"А вихідні вже пройшли? Сьогодні понеділок. Якась я м'ята, коротше", - написала Леся.

Фанати поставили понад 50 тисяч лайків і написали коментарі:

"Новий тренд літа", "Леся, ви забули сукню погородити", "це ж ночнушка, навіщо її гладити", "дуже жарко включати праска", "як ви прекрасні без мейка", "М'ята сукня це бомба", "Леся, ви просто нічну сорочку забули зняти, ще не прокинулися, я теж ще сплю", "а я нормально, вчора ввечері раки були і 49 років, думала капець буде", " у нас теж світло вимкнули. З ранку не прасовані", "раніше у чоловіків на брюках стрілки нагадували, а тепер у жінок від со***в стрілки йдуть".

Повідомлялося, що телеведуча Леся Нікітюк поділилася відео зі своєю племінницею.

Поліна-дочка рідного брата Нікітюк Сергія та її старша племінниця. Раніше телеведуча вже ділилася спільними кадрами з дівчинкою - показувала її таланти і вітала з днем народження.

Цього разу Нікітюк довелося розлучитися з Поліною.

"Доброго ранку, Леся Іванівна уде не спить, а відправляє свою племінницю в Чорногорію", - поділилася Нікітюк.

Нагадаємо, ведуча сполошила шанувальників питанням про улюблені книги, зробивши публікацію в Instagram. На своїй сторінці в Instagram, ведуча запитала поради, що їй прочитати на дозвіллі. Свій пост вона супроводила знімком з бібліотеки. Для відвідування читальні вона вибрала сміливий наряд, який собі можуть дозволити лише власниці ідеальних ніжок.

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