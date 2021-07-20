Відома українська телеведуча Леся Нікітюк, показала себе на прогулянці в Ірпені
Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк є відомою українською телеведучою. Красуня стала дуже популярна після проекту "Орел і Решка", а зараз знімається в безлічі модних шоу. Не забуває дівчина і про Instagram, де ділиться найцікавішим з фанатами.
На фото, яке Леся розмістила в блозі, красуня була в сукні з мереживами. Варто відзначити, що наряд у дівчини був сильно пом'ятий. Дівчина позувала біля красивої будівлі з колонами, а в руках тримала сумочку. У сторісах красуня вказала, що це Ірпінь, де дівчина проводила час на вихідних.
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"А вихідні вже пройшли? Сьогодні понеділок. Якась я м'ята, коротше", - написала Леся.
Фанати поставили понад 50 тисяч лайків і написали коментарі:
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