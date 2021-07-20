Популярна співачка Дженніфер Лопес прогулялася на вулиці в стильному спортивному косютмі

Популярна виконавиця звикла бути в центрі уваги, проте, в повсякденному житті Лопес намагається дивувати не відкритими і блискучими сукнями, а більш стриманими спортивними образами. Зокрема, найчастіше на прогулянках Лопес з'являється в спортивних костюмах з однаковим дизайном або в лосинах і короткому топіку.

Увечері Дженніфер Лопес після чергової поїздки була помічена в стильному світлому костюмі з оригінальним принтом. Не обійшлося без звичних акцентів на плоскому животі, яким Дженніфер так пишається. 51-річна знаменитість змогла довести, що займається з тренерами не дарма.

І хоча за Лопес закріпилася своєрідна слава "зануди", адже вона не п'є, не курить і навіть відмовилася від всхе напоїв, крім води і смузі, вона намагається підтримувати образ фатальної красуні.

На нових кадрах ж Дженніфер вдалося ще й повеселити аудиторію: фотографи зняли, як зірка поправляла штани, потягуючи за гумку на них, що насмішило фанатів:

"😍só красива 😍; щасливого солодкого понеділка, мільйон мільйонів поцілунків ❤; яка вона кумедна; не тягніть штани!; вона не вийшла заміж за Бена і стала цікавішою; тут щось є? Ха, що Ви там побачили?».

Нагадавши, 51-річна Лопес сміливо показала, які форми ховає під відкритою спідницею

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