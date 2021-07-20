Українська виконавиця Оля Полякова показала, як провела вихідні

Як пише Politeka.net, Оля Полякова стала популярною українською співачкою. Красуня також пробувала зніматися в кіно, а також світилася на багатьох вітчизняних шоу. Тиждень тому Оля випустила клин на пісню "доросла дівчинка", який подивилися майже 3 мільйони людей. А днями Полякова вакцинувалася і розповіла про свій досвід, агітуючи фанатів. Не забуває Оля і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових фото дівчина показала, чим займалася на вихідних. Як можна зрозуміти, Оля виступила в трьох містах: Києві, Львові та Кривому Розі. Для концертів Оля вибрала наряд з колгот в сіточку і боді, а на голові у красуні був цікавий убір. У "каруселі" можна побачити ще кілька образів для виступів.

"Кривий Ріг-Київ-Львів

3 прекрасних концерти, 3 тис. кілометрів переїздів і перельотів, більше 20-ти тис. глядачів!

Як же я за цим скучила!!!

А як пройшли ваші вихідні?",- написала Оля під фото.

Астаф'єва одразу прокоментувала публікацію: "Оххххххх як же дуже!!!"

Фанати поставили понад 7 тисяч лайків і написали коментарі:

"Стара кобра, виставляється гола, за це раніше штрафували, голі, а діти скажуть ??? Іім можна, а нам ні?", "Я була в Кривому Розі на вашому концерті, в живу ви ще крутіше. Концерт був бомба. Спасибі за вашу енергію, яку ви віддаєте з піснями", " Оля спасибі! У Львові був чудовий концерт!!! А значить і Чудова неділя. Ми теж скучили!", "Які ноги", " були вчора на вашому концерті у Львові! Супер! Було просто вогонь".

Раніше ми повідомляли, що українська співачка Ольга Полякова розповіла, як доглядає за своїм обличчям.

у себе в Instagram 37-річна артистка поділилася кадрами з клініки, де робить уходовые процедури. Співачка позувала без слідів косметики. За її словами, вона тільки провела кілька процедур, які дозволяють їй виглядати так добре.

Нагадаємо, співачка Оля Полякова презентувала новий хіт, проте оцінили її кліп і пісню далеко не всі шанувальники.

У своєму мікроблозі в Instagram артистка опублікувала фрагмент відеороботи на пісню "доросла дівчинка", повідомляючи фанатам про прем'єру і пропонуючи оцінити її старання.

Нагадаємо, Полякова увійшла в раж і віддраїла підлоги в прямому ефірі, змусивши ведучого понервувати

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