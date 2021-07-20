Співачка Анастасія Приходько відреагувала на критику на свою адресу

34-річна зірка написала про це на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.

Приходько зазначила, що її часто критикують через зовнішній вигляд, зокрема численні тату, різкі висловлювання або манери виконання. У той же час інші приймають ці риси артистки і не бачать в них нічого негожого.

Новим постом Приходько вирішила відповісти на хейт на свою адресу.

"Повірте, я все бачу і читаю. Але, я це я. не буду я інший і подобається всім не буду. І хреново через це мені теж не буде. Слава Богу, я навчилася приймати себе і не намагатися підлаштовуватися і змінюватися. Чого і Вам бажаю!!! Мої люди-зі мною. З вами першими я ділюся своєю думкою і переживаннями в тому числі. Мені хочеться показувати, як я проживаю свій новий період в житті. І я отримую стільки схожих історій від вас, що я точно знаю, ми з вами однієї крові!"- підкреслила співачка.

Нагадаємо, Приходько жахнула позбавленими смаку образами, показавши, як на ній економили в Росії:»не вистачило грошей на..."

Як повідомляла Politeka, Приходько в топіку осоромилася, спробувавши записати Танцювальне відео.

Також Politeka писала, що Приходько, ставши копією Анджеліни Джолі, погодувала дитину грудним молоком: "хотіла по-особливому..."