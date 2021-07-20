Популярна українська виконавиця Настя Каменських показала втомлену себе після шести концертів

Відома виконавиця звикла показувати на своїй сторінці в Instagram досить багато фото, на яких позує без макіяжу і фотошопу. Причому Настя не раз підкреслювала-вона тільки вчиться приймати себе, адже нерідко під її постами користувачі мережі пишуть неприємні коментарі про її зайву вагу.

Як правило, зазвичай у своєму фотоблозі популярна співачка активно ділиться своїми рецептами гарного настрою і краси, розповідає про особисте життя і хвалиться новими образами. Досить часто в Instagram зірки можна побачити ранкові кадри з ритуалами, які вона проводить вдома, мотивуючи фанатів на активність і здоровий спосіб життя.

Настя не раз заявляла, що дуже важливо вранці просто влаштувати собі релакс. У літній час Настя найбільше постила кадри з відпочинку біля басейну в компанії чоловіка і подруги – Анни Андрійчук.

Цього разу, після шести концертів, які зірка дала минулого тижня, вона вирішила показати з ранку Справжню і втомлену себе.

"Вбивчий недосип" - написала Каменських під кадрами, де покривлялася на камеру і не приховувала свого сонного обличчя.

Нагадаємо, що після схуднення Настя Каменських щоранку починає зі спорт і дієтичного сніданку. За словами зірки, це не необхідність, а спосіб життя, до якого вона звикла. Часто Настю в її прагненнях підтримує і чоловік, який разом з із зіркою перед весіллям вирішив скинути вагу.

Також на іншому відео, яке Настя знімала для Тікток, красуня позувала роздягненою, прокинувшись в ліжку. Каменських прикрилася ковдрою, пішла до вбиральні, а потім зібрала ягоди, з якими з'їла сніданок.

"Ну як же смачно прокинутися вдома. Наберуся сил і ввечері зустрінемося в Одесі", - написала Настя під відео в Instagram.

Фанати подивилися ролик майже 100 тисяч разів і написали коментарі:

"З нетерпінням чекаємо в Одесі", "заряджає на класний ранок", " До зустрічі в Одесі. Дуже чекаю", "така справжня, обожнюю, гарного концерту в Одесі", "Голубка".

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