Дві співачки Наталія Могилевська і Анастасія Приходько трохи посварилися під час зйомки нового шоу

Зараз повним ходом йдуть зйомки нового шоу "Співають всі!", в якому зірки займуть відразу 100 суддівських крісел, пише Politeka.net. Звичайно, з такою кількістю людей важко уникнути конфліктів.

Як виявилося, на шоу прийшла представниця блогерської сфери, що трохи вивело з себе Приходько.

За словами, артистки, блогерам потрібен контент, але, на її думку, Вони повинні нести щось хороше і діти могли чогось у них навчитися.

"Цим людям потрібен контент, і вони його роблять. Зараз - їх час... Я за будь-який кіпіш, але щоб це було з нотками інтелекту, щоб було цікаво і не несло нікому шкоди", — підкреслила Анастасія.

Однак Наталя Могилевська вирішила заступитися за учасницю шоу. Зірка повідомила, що вести блогерську діяльність важко, адже щодня потрібні нові фото і відео. Крім того, деяким доводиться навчатися копірайтингу, становитися сценаристом, оператором, режисером і стилістом.

А оцінювати успіх і затребуваність блогерів можуть тільки глядачі.

"Завжди є особливий великий секрет. Цей секрет - це неймовірна праця і талант. Коли я почую, що про моїх 100 колег скажуть, що вони не професіонали, я стану за них горою», — повідомила Могилевська.

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