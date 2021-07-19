Відома українська тенісистка Еліна Світоліна поділилася світлинами із хвилюючого ранку нареченої

Як пише Politeka.net, перша ракетка України нещодавно отримала пропозицію руки та серця від французького тенісиста Гаеля Монфіса, дівчина відповіла "Так".

Спортсменка поділилася переживаннями у день весілля, опублікувавши ніжні фото з ранку нареченої.

"Весільний ранок ... 👰🏽‍♀️✨ Мабуть, найнервовіша річ у цей день ... коли ти хочеш, щоб все було ІДЕАЛЬНО - макіяж, зачіска, сукня, взуття, картинки, відео та багато іншого ... майже неможливо насолодитися всім процесом...", - написала наречена.

Фанати пари вже встигли поставити майже 5 тисяч лайків та привітати Еліну з одруженням.

"Ви просто ідеальна і така красива. Сподіваюся, церемонія вам сподобається. Довго вам життя з Гаелем", "Найкраща наречена", "Все виглядає ідеально", " Абсолютно чудова, нехай усі ваші мрії здійсняться на майбутнє!!!", - вітають спортсменку фани.

Раніше Politeka писала, що Світоліна в яскравому купальнику блиснула фігурою на розкішному відпочинку в Монте-Карло: "Цей кадр зробив мій день".

Нагадаємо, що Світоліна після вильоту з Вімблдону націлилася на золото Олімпіади: "Це особливий турнір".

А ще Politeka повідомляла, що Світоліна стала нареченою і похвалилася величезним діамантом на пальці: "До початку нашого назавжди...".