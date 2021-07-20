Українська співачка Тіна Кароль вразила образом у чорній сукні на концерті

За цей рік Тіна Кароль вже не раз привертала увагу публіки своїми несподіваними змінами образів. При цьому артистка ніяк не коментувала свої перетворення, помітивши лише на початку року, що планує урізноманітнити свій стиль і внести ряд змін в манеру виконання і зйомок її кліпів.

На одному з недавніх концертів артистка не стала експериментувати, але навіть класичний наряд в темних тонах перевершив всі очікування фанатів. У чорній сукні з монохромним блиском зірка показала найстильніший образ за останні тижні. Глибоке декольте, пікантні вирізи і вдало підібрані аксесуари змінили Кароль.

При цьому саме декольте і розріз стали родзинкою нового концертного лука. Як видно, сукня має розріз посередині, коли співачка нахиляється в розрізі можна побачити довгі ноги Кароль.

"Мова Тіни на концерті в Черкасах» - сказано в підписі під роликом.

Фанати відразу відповіли на побачене звернення:

"Найкраща, кохана!😍; Найкраща 😍🥺💔; Своя, наша Тіночка 😍❤️🌹; 😍класна; Космічна, справжня дівчинка з добрим серцем❤️🥺; Любов крізь роки і відстань! 😍 ; Слухаю і захоплююся👏; промова до сліз❤; Концерт-кайф🤤Тинка як картинка🔥Лю❤️; до сліз, щира і неймовірна❤️».

Також раніше в мережі з'явилися досить цікаві кадри з попереднього концерту зірка. На них Кароль з'явилася в спокусливому боді, і як виявилося, точно в такому ж вбранні від того ж дизайнера публічно з'являлася і американська поп-діва Майлі Сайрус.

На фан-сторінці в Instagram, присвяченій Кароль, опублікували відео, в якому порівняли образи зірок.

На кадрах видно, що обидві зірки і Тіни і Майлі вийшли на сцену в однакових відвертих боді з блискучими елементами і прозорими ставками. Різниця лише в тому, що в української співачки під боді темні колготки, а в американської – тілесні. Фанатам запропонували оцінити, кому цей образ йде більше, і треба сказати, що деякі звинуватили Кароль в плагіаті.

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