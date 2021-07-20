Дружина українського співака Віктора Павлика Катерина Репяхова поділилася своєю радістю

У червні 27-річна Катерина народила сина 55-річному чоловікові. Як відомо, дівчина була концертним директором народному артисту. Одружилася пара в 2020 році, а вже в 2021 році у подружжя народився син Михайло. Катерина Репяхова-четверта дружина Віктора Павлика.

У новому пості Катерина показала весільні фото, відзначимо, що їхні стосунки тривають вже шість років, пише Politeka.net.

"Наша сім'я дружна і щаслива. Цього року ми святкуємо 6 років нашої любові. Цього року наша любов стала мати продовження. Я не знаю, що може бути краще», - написала вона.

Користувачі Мережі активно коментують пост.

"Я дуже радий за вас. Ви так підтримуєте один одного. Це любов" «" ви дуже Розумнички, і ми вас любимо», «сімейного щастя, і благополуччя вашої родини, а Мишко міцного здоров'я і щасливого дитинства», - пишуть в коментарях.

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