Виконавиця Камалія, яку називають найбагатшою співачкою України, показала свого батька

Як пише Politeka.net, Камалію називають найбагатшою співачкою, так як дівчина одружена з пакистанським мільярдером. Красуня виховує дітей, займається творчістю і активно розвиває Instagram, де ділиться найцікавішим.

На нових фото красуня здалася в компанії свого батька. У Віктора (так звуть чоловіка), сьогодні день народження. На інших кадрах можна побачити його в молодості, а також маму Камалії, на яку схожа дуже співачка.

"Мій дорогий Татко, наш улюблений дідусь Вітя сьогодні святкує День народження. Папуля, вітаємо тебе! Бажаємо міцного здоров'я, довгих років життя, бути завжди в строю, адже ти-Справжній полковник!

А ще наш дідусь справжній рибалка. Подивіться (гортайте) якого сомика зловив прямо біля нашого будинку. Нехай на твою вудку ловиться тільки велика риба", - написала Камалія.

Фанати поставили більше 2 тисяч разів і написали коментарі:

"Ви дуже схожі на свою бабусю. Така ж красива", "Камалія, ви, схожі на свою бабусю", " з Днем народження тата! Міцного здоров'я!", "Мої щирі вітання Анатолійовичу))) Многая літа в здоров'ї і оточенні близьких)))".

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