Виконавиця Камалія, яку називають найбагатшою співачкою України, показала свого батька
Як пише Politeka.net, Камалію називають найбагатшою співачкою, так як дівчина одружена з пакистанським мільярдером. Красуня виховує дітей, займається творчістю і активно розвиває Instagram, де ділиться найцікавішим.
На нових фото красуня здалася в компанії свого батька. У Віктора (так звуть чоловіка), сьогодні день народження. На інших кадрах можна побачити його в молодості, а також маму Камалії, на яку схожа дуже співачка.
"Мій дорогий Татко, наш улюблений дідусь Вітя сьогодні святкує День народження. Папуля, вітаємо тебе! Бажаємо міцного здоров'я, довгих років життя, бути завжди в строю, адже ти-Справжній полковник!
Єдиного сина Софії Ротару потрясла непоправна втрата: "Світла пам'ять..."
Оля Полякова опинилася в клініці та розкрила, що сталося: "Подивіться, я зробила..."
Пилова буря мчить в Україну, здоров'я людей в небезпеці: кому потрібно бути обережними в ці дні
Обірвалося життя відомого співака, розкрита причина трагедії: "Боляче навіть думати..."
Стихія забрала життя українського лікаря: за 20 років встиг врятувати сотні дітей
А ще наш дідусь справжній рибалка. Подивіться (гортайте) якого сомика зловив прямо біля нашого будинку. Нехай на твою вудку ловиться тільки велика риба", - написала Камалія.
Фанати поставили більше 2 тисяч разів і написали коментарі:
"Ви дуже схожі на свою бабусю. Така ж красива", "Камалія, ви, схожі на свою бабусю", " з Днем народження тата! Міцного здоров'я!", "Мої щирі вітання Анатолійовичу))) Многая літа в здоров'ї і оточенні близьких)))".
Нагадаємо, на найбагатшу співачку України накинулися зі звинуваченнями, артистка не стрималася
Також Politeka писала, що найбагатша співачка України без макіяжу проміняла блакитні пляжі на озера під Черніговом
А ще Politeka повідомляла, що найбагатша співачка України вразила кадром з чоловіком і доньками-близнючками