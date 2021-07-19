Ресторатор, суддя шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво розповів, як обрав професію та поділився порадою
Як пише Politeka.net, про це ресторатор розповів у сторіс на своїй сторінці в Instagram. Якщо раніше ресторатор в осноном показував фото, то зараз він став записувати відеозвернення, в яких відверто розповідає про себе.
"Я завжди дуже хотів бути шеф-кухарем. Мама хотіла, щоб я був лікарем. Тато хотів, щоб я був архітектором. Але я хотів бути кухарем. І це було дуже важко. Вони цього не хотіли, вони не розуміли», - розповів він.
Ектор зазначив, що розумів, що не буде щасливим, якщо не буде займатися тим, що йому по-справжньому подобається.
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«Я зробив, що хотів, і зараз я найщасливіший», - зазначив він.
Хіменес-Браво радить всім самостійно приймати рішення, які стосуються їхнього життя.
"Ти повинен сам аналізувати, що найкраще для тебе, і що ти хочеш робити. І це робити", - підкреслив він.
Для себе Ектор з дитинства вирішив, що хоче займатися кулінарією і не відступився від цього.
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