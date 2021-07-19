Українська телеведуча Даша Трегубова, зірка "Х-Фактора", показала себе

Як пише Politeka.net, Даша Трегубова є популярною українською телеведучою. Красуня вела безліч проектів на ТБ, а також знімалася в кіно і навіть грала в театрі. А ще дівчина обожнює обожнює читати вірші, ділячись своїми записами з фанатами. Не забуває Даша і про Instagram, де публікує найцікавіше зі свого життя.

На новому фото Даша здалася в купальнику, сидячи біля моря. Красуня виставила ніжки, вражаючи своєю фігуркою. Але увагу привертає інше, адже у Трегубової темне волосся, а зараз телеведуча блондинка.

"Пам'ятайте мене з цим кольором волосся. 2019 рік", - написала Даша під фотографією в Instagram.

Фанати не ставили лайки і не писали компліменти під постом Даші в Instagram. Все тому, що красуня залишила знімок в сторіс, де немає подібних можливостей для взаємодії.

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