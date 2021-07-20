Відомий український виконавець Олег Винник показав яскраві фото зі зйомок шоу "Співають всі" і свавілля фурор серед шанувальників

Як повідомляє Politeka.net, популярний український співак Олег Винник показав у своєму Instagram яскраві кадри зі зйомок шоу" Співають всі", учасником якого він став. За словами артиста, для нього такий досвід вперше – виступати перед сотнею своїх колег-артистів. Також співак був вражений кількістю талановитих учасників та їхніми голосами.

Треба сказати, що сам Винник свавілля фурор в мережі, адже шанувальниці не стали мовчати і в коментарях засипали співака компліментами. Як видно, на знімках Олег з'явився в стильному образі – темному джинсовому костюмі і білій футболці, при цьому з розпущеним волоссям, які він часто збирає у хвостик.

"Олег, ви, як завжди, нас дивуєте і інтригуєте, чекаємо ефір", "Олег Анатолійович! Ви найкращий! І вже в передчутті грандіозного шоу", "Не, ну на вас любо дивитися", "Красиві фото! Звичайно, випуск з вами, Олег, ми обов'язково подивимося", "Хороше фото", "Олег Анатолійович, ви, як завжди, неперевершені", - пишуть "вовчиці" в коментарях до фото.

Нагадаємо, З'ясувалося, чи потрапив Винник у третю десятку зіркових суддів "Співають всі": "Всі офігенні, але...".

Як повідомляла Politeka, "Таємну дружину" Олега Винника порівняли з Анджеліною Джолі: "Просто красуня".

Також Politeka писала, "Докази" любові між Винником і його бек-вокалісткою виклали в Мережу: "Відкриває всі почуття".