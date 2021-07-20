Популярний український співак Dzidzio (Михайло Хома) з'явився на публіці з відомою телеведучою

Дзідзьо - відомий український співак. Він не тільки займається розвитком музичної кар'єри, а також знімається у фільмах. Артист після 20 років разом розлучився з дружиною Ярославою Притулою, яка відома як починаюча співачка Slavia. Про це повідомляє Politeka.net.

Співак активно веде соціальні мережі і радує шанувальників своєю творчістю. На цей раз він опублікував фото в Instagram з відомою телеведучою. На знімку Dzidzio в яскравому жовтому костюмі обіймає Лілію Ребрик. Дівчина в довгій білій шовковій сукні з глибоким декольте. Образ доповнюють білі туфлі на підборах.







"З неймовірною красунею Лілією Ребрик. З ранку на Дніпрі", - пише співак.

Під публікацією шанувальники залишили безліч компліментів:" Краса", "Просто вогонь". І також фотографію прокоментувала Лілія Ребрик: "Які ми хороші!".

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Politeka повідомляла, Дзідзьо в обнімку з відомою актрисою приймає привітання: "Вона дійсно королева"

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