Світська левиця Кім Кардашьян показала яскраві кадри зі своєї фотосесії за 2008 рік

Як повідомляє Politeka.net, відома американська телезірка і світська левиця Кім Кардашьян, яка нещодавно розлучилася з чоловіком Каньє Вестом, часто радує публіку яскравими публікаціями у своєму Instagram. Так, цього разу красуня вирішила "передати привіт" з минулого і показала, як виглядала у 2008 році.

На знімках, які показала Кім, вона відображена в красивій пляжній локації, на одному з кадрів вона лежить на піску, а на другому крокує. Перед камерою зірка з'явилася в темному бікіні з цікавим декором і коротеньких джинсових шортах. Свій образ вона доповнила ковбойськими чобітьми і капелюхом.

У коментарях шанувальники відзначили, що Кардашьян майже не змінилася, а її фігура і тоді, і зараз виглядає просто приголомшливо. "Ти прекрасна", "Вона була "вже ідеальна", "Прекрасно, Кім! Ти зробила правильний крок. Коли прийде час, ти знайдеш ідеального хлопця!", "Ти богиня", "Приголомшливо", - пишуть фанати під фото зірки.

Нагадаємо, Кім Кардашьян в ніжному купальнику вразила формами і порадою: "Каньє, як ти втрачаєш таку жінку".

Як повідомляла Politeka, Сестричка Кардашьян в кислотному бікіні блиснула ідеальними вигинами: "Богиня".

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