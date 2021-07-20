29-річна німецька топ-модель Тоні Гаррн нещодавно народила первістка
Як передає Politeka.net, німецький "ангел" Victoria's Secret, яка майже півтора року зустрічалася з голлівудським красенем Олександром Ді Карпіо, у жовтні минулого року вийшла заміж за британського актора Алекса Петтіфера.
Весілля закохані зіграли в рідному місті Тоні – Гамбурзі. Зауважимо, що раніше чоловік моделі Алекс був заручений з онукою Елвіса Преслі – акторкою Райлі Кіо, однак стосунки не склалися. 31-річний Петтіфер відомий за фільмами "Громобой", "Страшенно красивий", "Супер Майк".
У липні цього року пара стала батьками. Радісною новиною зірка поділилася в своєму Instagram, де опублікувала фото новонародженої дочки. Дівчинці дали ім’я Лука Малайка.
Кондратюк різко пройшовся по Лорак, яка зібралася з концертом в Україну: "Я взагалі не поважаю таких людей"
Київ пішов під воду, затоплено метро: кадри найпотужнішої атаки стихії
У транспорт пускатимуть за електронними перепустками, названо умову: "У разі нового..."
Дружина "Холостяка" Добриніна зізналася, що медпрацівники сказали про її дитину: "Дивувалися, як багато він..."
Єдиного сина Софії Ротару потрясла непоправна втрата: "Світла пам'ять..."
"Найчарівніший досвід у моєму житті привів Луку Малайку у наш світ минулого тижня. Вона одразу ж назавжди вкрала наші серця", - написала 29-річна модель.
Фанати топ-моделі вже втигли привітати молоду маму із народженням дочки.
Зауважимо, що Тоні Гаррн входить у Топ-20 найзатребуваніших моделей світу й навіть вагітною потрапила на обкладинку Vogue.
Раніше Politeka писала, що Добринін з "Холостяка" розповів як "народжував" разом з дружиною: "Стояти за дверима – не для мене".
Нагадаємо, що дружина "Холостяка" Добриніна після пологів показала, як змінилося її тіло: "Дві кулі".
А ще Politeka повідомляла, що Горбунов засвітив вагітну Осадчу в обтягуючій сукні, а потім втік від неї з сином: "Поки мама не бачить...".