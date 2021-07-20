29-річна німецька топ-модель Тоні Гаррн нещодавно народила первістка

Як передає Politeka.net, німецький "ангел" Victoria's Secret, яка майже півтора року зустрічалася з голлівудським красенем Олександром Ді Карпіо, у жовтні минулого року вийшла заміж за британського актора Алекса Петтіфера.

Весілля закохані зіграли в рідному місті Тоні – Гамбурзі. Зауважимо, що раніше чоловік моделі Алекс був заручений з онукою Елвіса Преслі – акторкою Райлі Кіо, однак стосунки не склалися. 31-річний Петтіфер відомий за фільмами "Громобой", "Страшенно красивий", "Супер Майк".

У липні цього року пара стала батьками. Радісною новиною зірка поділилася в своєму Instagram, де опублікувала фото новонародженої дочки. Дівчинці дали ім’я Лука Малайка.

"Найчарівніший досвід у моєму житті привів Луку Малайку у наш світ минулого тижня. Вона одразу ж назавжди вкрала наші серця", - написала 29-річна модель.

Фанати топ-моделі вже втигли привітати молоду маму із народженням дочки.

Зауважимо, що Тоні Гаррн входить у Топ-20 найзатребуваніших моделей світу й навіть вагітною потрапила на обкладинку Vogue.

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