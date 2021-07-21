Співачка Оля Полякова поділилася палким фотозвітом зі свого останнього концертів, отримавши масу неоднозначних відгуків

Після того, як карантинні обмеження були зняті, Оля Полякова поспішила організувати концертні тури. Тепер артистка щодня ділиться кадрами зі своїх виступів і хвалиться найяскравішими нарядами.

На одному з виступів зірка з'явилася в сріблястому комбінезоні, щедро всипаному різнокольоровими паєтками і блискітками в стилі 90-х.а смарагдовий наряд з вирізами і блискітками чимало здивував мережу, адже практично кожен раз Полякова в ньому виступає.

"Це дуже важка робота, такі костюми робляться вручну-кожна паєтка і блискітка пришиваються окремо. Звичайно, сам костюм трохи важкуватий, але я теж не маленька дівчинка. До речі, цей тренд, 90-х, Я завела давно, ще в "Колишньому", а потім всі почали копіювати", – зазначила Оля Полякова раніше в одному з інтерв'ю.

Також артистка раніше розповідала, що загалом і зараз дизайнери створюють для неї неймовірні конструкції з кристалами, бісером, квітами і пір'ям.

"Львів, ох, вчора запалили! 💥Дякую за подаровані емоції! #оляполякова #Львів " - написала зірка під постом.

Однак не всі фанати оцінили вбрання виконавиці:

"А хто це?; Оля, при всій повазі до вас, але Ваш кінь-це просто агонь! 🔥 😂 ; Богиня !!!!❤ ; Коню нарешті не так жарко дихати😉; Оля, звідки черпаєте енергію? Це ж неможливо так запалювати нон-стоп!!!; Як можна запалювати під одне і теж десять років ппц...що то нове придумай ті ппц Дістало одне і теж; поки стадо ходить слухати одне і те ж - нового репертуару ніхто не дочекається - закон бізнесу, поки лайно хавают, навіщо його оновлювати🤮 🤮 🤮; наряди тільки вже приїлися. Одні й ті ж».

Примітно, що раніше зірка, у якої шанувальники після концерту зажадали новий репертуар, в своєму епатажному стилі презентувала яскравий кліп на свою пісню "доросла дівчинка". Тим не менш, занадто ексцентричний обрраз фанати не оцінили.

У своєму мікроблозі в Instagram артистка опублікувала фрагмент відеороботи, повідомляючи фанатам про прем'єру і пропонуючи оцінити її старання.

А шанувальники зірки тут же почали коментувати новий образ Олі в перуці з короткою стрижкою і її кліп, правда в своїй думці розділившись на два табори – одним подобається, інші критикують.

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