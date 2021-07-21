Відомий ведучий шоу "Холостяк" і "Холостячка" Григорій Решетник здивував образом зі зйомок

Григорій Решетник є популярним українським телеведучим, який відомий по шоу "Холостяк" і "Холостячка". Шоумен активно ділиться подіями зі свого життя в соціальних мережах. Як відомо, зараз Григорій працює над проектом "Холостячка". Про це повідомляє Politeka.net.

Цього разу телеведучий поділився дивовижним знімком. На фотографії Григорій в чорному вишуканому костюмі в поєднанні з елегантною бордовою сорочкою. Він посміхається і на тлі нього красуються висотки відомого курорту Дубаї.

Фотографія набрала понад 8 тисяч лайків. Ведучий Слава Дьомін прокоментував: "Не жарко в костюмі?". І також шанувальники припустили, що Григорій в Дубаї знімається у фіналі знаменитого шоу "Холостячка".

"У Дубаї напевно знімають фінал Холостячки?", "Ви вже фінал знімаєте?", "Гриша, ви супер ведучий", "позитивний красива людина", ви кращий улюблений ведучий", "Оууу, ви Холостячку знімаєте?", "Прекрасний улюблений ведучий" - пишуть шанувальники Григорія.

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