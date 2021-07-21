Відомий ведучий шоу "Холостяк" і "Холостячка" Григорій Решетник здивував образом зі зйомок
Григорій Решетник є популярним українським телеведучим, який відомий по шоу "Холостяк" і "Холостячка". Шоумен активно ділиться подіями зі свого життя в соціальних мережах. Як відомо, зараз Григорій працює над проектом "Холостячка". Про це повідомляє Politeka.net.
Цього разу телеведучий поділився дивовижним знімком. На фотографії Григорій в чорному вишуканому костюмі в поєднанні з елегантною бордовою сорочкою. Він посміхається і на тлі нього красуються висотки відомого курорту Дубаї.
Фотографія набрала понад 8 тисяч лайків. Ведучий Слава Дьомін прокоментував: "Не жарко в костюмі?". І також шанувальники припустили, що Григорій в Дубаї знімається у фіналі знаменитого шоу "Холостячка".
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"У Дубаї напевно знімають фінал Холостячки?", "Ви вже фінал знімаєте?", "Гриша, ви супер ведучий", "позитивний красива людина", ви кращий улюблений ведучий", "Оууу, ви Холостячку знімаєте?", "Прекрасний улюблений ведучий" - пишуть шанувальники Григорія.
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