Відома українська співачка Настя Каменських подуріла на камеру з дівчатками з підтанцьовки перед концертом

Настя Каменських обожнює епатувати публіку вельми незвичайними відео, які знімає для Тік-Ток. Причому не завжди образи і витівки зірки оцінюють позитивно, але самій Насті подобається бути в центрі уваги.

Нерідко, як можна помітити, Каменських перед концертами хвалиться гарячими нарядами. Її яскраві образи часто отримують масу відгуків. Цього разу в червоному вбранні Настя хвалилася образом перед черговим концертом разом зі своєю командою підтанцьовки.

Відзначимо, раніше Настя з чоловіком прокоментувала тему своїх нарядів, що викликають багато суперечок:

"На пляжі ж люди бачать людей в купальниках, я не гола, у мене купальник і сіточки небагато. Ми не заходимо за лінії, ніякої вульгарності. Навіть такі пісні, як" стиль собачки", сприймаються як ідея про те, що бережіть тварин. Пісня "від сосни відірви голочку" як посил, бережіть ліси. У нас все дуже зашифровано. Якщо хтось захоче побачити вульгарність, то це побачить".

Шанувальники під серією кадрів з концерту також прокоментували побачене:

"Дуже жіночна дівчина ! 👏 ; А мені здалося що є животик.!?чи тільки здалося❤️; Богиня ,ти була шикарна ,команда всі круті; Супер стегна; Це був дуже крутий концерт🔥; Який класний костюм, вогонь🔥🔥; Красуня👏👏👏)))); Це було незабутньо🔥❤️; Крута і прекрасна ❤; Вам червоний колір йде 🔥🔥; Настюха, ну ти і крута🔥; Прекрасна Анастейша🔥; шикарний Наряд 😍».

Також раніше зірка порадувала шанувальників новими кадрами на своїй сторінці в Instagram. У новому відео Настя в черговий раз довела, що вміє запалювати на сцені.

Співачка виступила на турецькому курорті, виконавши свої популярні хіти. У ролику можна побачити нарізку кадрів, на яких Каменських співає і спокусливо танцює на сцені в компанії дівчат з підтанцьовки.

Для виступу зірка вибрала той самий розкішний образ з червоною сукнею в латиноамериканському стилі. Наряд прикрашений бахромою, блискучими каменями, а також глибоким фігурним декольте. Каменських щосили використовує спокусливий крій сукні, демонструючи свою підтягнуту фігуру в різних танцювальних рухах.

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