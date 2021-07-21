Колишній герой шоу "Холостяк" Микита Добринін показав чарівне фото з новонародженим сином Левом

Як повідомляє Politeka.net, головний герой одного з сезонів шоу "Холостяк", шоумен і телеведучий Микита Добринін і його дружина Даша Квіткова кілька днів тому став батьками. Сина назвали Левом, а всю вагітність і пологи детально висвітлювали в соцмережі Instagram. Так, нещодавно Микита виклав в мережу чарівний кадр з новонародженим сином, чим зворушив фанатів до глибини душі.

На знімку Микита і його син ніби сплять, при цьому молодий батько повторює позу дитини, або ж навпаки – Лев спить в улюбленій позі батька. Добринін позує в білій футболці з чорним написом, він закинув руки вгору і неначе заснув. Поруч з ним в ліжечку спить Лев, також закинувши маленькі ручки.

Шоумен ніяк не підписав свій знімок з сином, зате фанати тут же почали активно обговорювати фото, засинаючи тата і дитину компліментами в коментарях: "Це занадто мило", "Копія тато", "Такі милі", "Клас, релакс", "Красунчики", "Татова копія", "Нереальне фото", "Хлопчики-красені", "Як мило", "На тата схожий, хоча пізніше все може помінятися".

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