Українська співачка Тіна Кароль на концерті показала цілу серію досить відкритих і сміливих нарядів

Артистка після презентації своїх двох останніх кліпів помітно відступила від скромних образів і елегантних нарядів в кожному виступі. Тепер Кароль намагається чергувати їх з серією вельми відкритих костюмів, комбінезонів з сіточкою і навіть з обтягуючими шкіряними міні.

За словами самої виконавиці, вона відходить від звичних рамок.

"Я рада, що знову пишу, був період, коли я замовляла пісні. Це особиста перемога. Прийшов час, і можливо тільки зараз я відпускаю минуле. Я пішла на ризик і якщо ти маєш менталітет переможця, то цей ризик виведе тебе на новий рівень. Якщо боїшся ризикувати, то ти в програші. Я-зухвала, але вихована», — говорила в інтерв'ю Тіна раніше.

Як можна помітити на представлених кадрах, зірка більше не приховує свою привабливість і всіляко намагається підкреслити форми новими костюмами з вирізами.

"Вау вау, Тіна це супер🔥❤️; Belle 💜; дуже красива і особою і фігурою. Дуже жіночна; в тобі все зводить мене з розуму...зводить мене з розуму; які фото шикарні🔥; що не одягни на нашу дівчинку, красиво, їй все до лиця, хоча буває так соромливо, не за неї, а за Хто пише все туфту, не помічаючи натурально красу; дуже красиві насичені за кольором фотографії...; Яка ж вона все таки красива".

Як можна помітити, за цей рік Тіна Кароль вже не раз привертала увагу публіки своїми несподіваними змінами образів. При цьому артистка ніяк не коментувала свої перетворення, помітивши лише на початку року, що планує урізноманітнити свій стиль і внести ряд змін в манеру виконання і зйомок її кліпів.

На одному з недавніх концертів артистка не стала експериментувати, але навіть класичний наряд в темних тонах перевершив всі очікування фанатів. У чорній сукні з монохромним блиском зірка показала найстильніший образ за останні тижні. Глибоке декольте, пікантні вирізи і вдало підібрані аксесуари змінили Кароль.

При цьому саме декольте і розріз стали родзинкою нового концертного лука. Як видно, сукня має розріз посередині, коли співачка нахиляється в розрізі можна побачити довгі ноги Кароль.

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