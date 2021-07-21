Відома танцівниця Ілона Гвоздьова з проєкту "Танці з зірками" станцювала з малюком

Популярна танцівниця і учасниця проєкту "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова часто дивує шанувальників новим контентом. Цього разу вона поділилася танцем. Про це повідомляє Politeka.net.

На відео Ілона знаходиться на кухні в спортивному рожевому топі і таких же шортах. На руках вона тримає дивного усміхненого сина Домініка. Малюк з'явився на світ тільки восени минулого року. Дівчина навіть після вагітності дивує відмінною спортивною фігурою.

"Ілона, як малюк схожий на тебе", "Мама-красуня і розумниця, син - прекрасна копія!", "Дитина копія мами", "Ви прекрасні", "Які ви еласні", "Які класні і позитивні, малюк взагалі чудо, дуже красивий, Ілона така худенька ніби і не народжувала, дуже красиві", - пишуть шанувальники відомої танцівниці.

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