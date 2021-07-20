Дружина 36-річного теле- та радіоведучого Володимира Остапчука Христина опублікувала красиву світлину із Каппадокії
Як пише Politeka.net, красуня поділилася неймовірним фото з цікавого ракурсу. Дівчина у білій сукні із довгим шлейфом сидить на гойдалці ніби над морем.
"Коли одна душа прийшла до другої душі", - підписала світлину дівчина.
До публікації Христина Горняк (дівоче прізвище) додала рядки із пісні Софії Ротару "И полетим…".
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"И полетим на белых крыльях туда, где осень на заре.
В своих лучах под звёздной пылью
Сожгла весь мир в одном костре!
И полетим, роняя тени куда-то вдаль, за облака!", - підписане фото.
"Моя душа к твоей прильнёт и станет легче нам вместе до весны пол жизни переждать❤️", - продовжує рядки з пісні Володимир Остапчук в коментарях до фото.
Фанати пари оцінили ніжну світлину Христини.
"Красота", "Вау!", "Дуже гарно", "Фото фантастичне", "Дуже красива фотографія… супер", "Боже!!! Як гарно", "Кайф", - пишуть користувачі мережі.
Раніше Politeka писала, що Остапчука підловили на брехні після нового відео: "Ой! А нічого, що...".
Нагадаємо, що дружина Остапчука залишила чоловіка і вразила новими кадрами: "Бачачи всю цю красу...".
А ще Politeka повідомляла, що Остапчук на зйомках Співають всі "пригрівся" між Могилевською і Меладзе: "Давно не базікали".