Український бізнесмен Михайло Заливако, який знявся в шоу "Холостяк-11" , і його кохана Анна Богдан показали свою пристрасть у присутності друга

Пара Заливако і Богдан сформувалася на шоу "Холостяк-11", передає Politeka.net. Після завершення програми закохані стали жити й відпочивати разом.

Часто пара проводила час в компанії друзів. На честь дня народження одного з них Заливако опублікував знімки, які раніше ніхто не бачив.

Фото з'явилися в сторіс бізнесмена.

"Я чекав того дня, коли зможу викласти це. Спасибі тобі за ці кадри й не тільки. З днем народження!",- написав Заливако.

На кадрах Анна і Михайло цілуються й обіймаються, коли на їх тлі фотографувався друг. Кадри вийшли досить кумедними.

На одному з фото закохані показали пристрасть без присутності зайвих.

Зазначимо, Анна Богдан і Михайло Заливако після зйомок у проекті були змушені приховувати стосунки до виходу фінального випуску в ефір.

Закохані 2,5 місяці практично не виходили з дому, лише вечорами виходячи на вулицю, і намагалися не з'являтися, де багато людей.

Пара дуже багато розмовляла. Перший час вона спілкувалася до трьох-чотирьох годин ночі. За словами Михайла, йому з самого спочатку було дуже легко з Анною.

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