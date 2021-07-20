Відома українська співачка Камалія з чоловіком-мільярдером привітали мусульман зі святом Курбан-байрам

Як повідомляє Politeka.net, відома артистка Камалія, яку називають найбагатшою співачкою України, часто радує публіку яскравим публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу красуня виклала в мережу ошатне фото з чоловіком-мільярдером Мохаммадом Захуром, а в підписі до публікації звернулася до мусульман з привітанням на честь свята.

На знімках Камалія і її чоловік-пакистанець, схоже, позують в національних костюмах. На ній Довге Жовте плаття з цікавою оборкою і декором, волосся співачки акуратно укладені, а на обличчі легкий макіяж і мила посмішка. Мохаммад поруч з красунею дружиною теж сяє - на ньому коричні штани і оригінальний подовжений піджак.

У підписі до фото Камалія написала: "Бажаю мусульманам та їхнім родинам у всьому світі миру, злагоди, щастя, міцного здоров'я та благополуччя з нагоди свята Курбан-байрам. Ід Мубарак вам і вашому дому!".

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