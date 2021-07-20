Син відомої української співачки Софії Ротару, Руслан Євдокименко, розповів про своє минуле

Українська легенда Софія Ротару - мама єдиного сина, Руслана, передає Politeka.net. Артистка народила дитину в шлюбі з музикантом Анатолієм Євдокименком.

Чоловік зірки помер у 2002 році, що стало величезним ударом для Ротару, а син допоміг їй впоратися з болем втрати. За спогадами сестри Ротару, Ауріки, її племінник змушував матір працювати, тим самим витягнувши її з депресії.

Зараз Руслан не тільки люблячий син, а й продюсер матері. Також Євдокименко-молодший веде сторінку в Instagram, де ділиться різними кадрами зі свого життя.

На новому фото Син Ротару показав, як виглядав в юності і поділився одкровенням.

"Побачив комсомольський значок і згадав, як мене практично за руку відвела класна керівниця в міськвиконком і я був «прийнятий» в комсомольці... останнім в класі! 😂 😂 😂 💪 ",- написав продюсер виконавиці.

За дві години публікація зібрала сотні лайків і трохи коментарів:

"А чого так не хотів у комсомол ?)) ", "останнім у класі🤘 🏻 🤘 🏻", " час, про який згадати можна з гордістю!", "🔥ми йшли куди пошлють...і посилали....порядок був! І відповідальність....🙌 ", "Погляд, у світле майбутнє".

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