Українська популярна співачка Оля Полякова показала себе в образі для нового кліпу

Як пише Politeka.net, Оля Полякова стала дуже популярною співачкою. Білява артистка нещодавно повернулася з гастролей, відвідавши Київ, Кривий Ріг і львів, про що днями розповідала в Instagram.

А ще красуня нещодавно випустила кліп" доросла дівчинка", який подивилися мільйони українців на відеохостингу Ютуб. У себе в Instagram Оля вирішила показати ефектний наряд для цієї відеороботи.

На фото красуня позувала в міні-сукні, де були відкриті "нескінченні" ніжки красуні, а також з корсетною частиною. Образ Оля доповнила стильною короною. Красуня крокувала по знімальному майданчику, поки працювали камери.

Фанати, включаючи співачку Лоліту Мілявську, поставили понад 4 тисячі лайків і написали коментарі:

"Кліп дуже класний, переглянув далеко не один раз, дуже весело вийшло", "Королева мого серця", "Ой, богиня, класна, найкраща", "Королева ночі, королева дня", "кліп супер? Бомба просто ""Один в один-Барбі".

Нагадаємо, українська співачка Ольга Полякова вирішила зробити собі вакцину від коронавірусу.

Про це зірка розповіла у себе в Instagram, показавши момент, коли і сама зробила собі перший укол.

"Друзі, я вакцинувалася! Я прийшла в проект, щоб розібратися в темі ковіда і вакцинації від нього, і вирішити для себе — хочу я робити щеплення чи ні. І вирішила-хочу! Я зробила, як і говорили експерти — записалася через сімейного лікаря на вакцинацію залишковими дозами. І коли з'явилася можливість вакцинуватися залишковою дозою, я відразу ж приїхала", - поділилася своїм досвідом артистка.

Раніше ми повідомляли, що українська співачка Ольга Полякова розповіла, як доглядає за своїм обличчям.

У себе в Instagram 37-річна артистка поділилася кадрами з клініки, де робить уходовые процедури. Співачка позувала без слідів косметики. За її словами, вона тільки провела кілька процедур, які дозволяють їй виглядати так добре.

"Я щосили готуюся. Подивіться, я зробила процедури по обличчю. Виглядаю, як молода ... хотіла сказати одне слово, але не буду. Дівчинка, коротше», - грайливо заявила зірка.

Нагадаємо, Полякова увійшла в раж і віддраїла підлоги в прямому ефірі, змусивши ведучого понервувати

А ще Politeka писала, що в "Майстер Шеф" не пошкодували, поставивши біля плити Мішель Андраде, KAZKA і Шоптенко

Також Politeka повідомляла, що Нікітюк змушена приховувати" пожоване " обличчя після зйомок з Поляковою і Камінською



