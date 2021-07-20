Популярна українська співачка Надя Дорофєєва продемонструвала один зі своїх улюблених нарядів

Популярна артистка, яка почала сольну кар'єру в минулому році, намагалася викластися максимально в кожному новому кліпі і на своєму першому сольному концерті. Причому для своїх виступів у зірки підібраний список нарядів, які найчастіше Надя показує на сцені.

Одним з таких є костюм з напівпрозорими чорними штанами, маленьким топиком на тонких бретельках і болеро яскраво-синього кольору. У такому вбранні нещодавно Надя підкорила публіку на новому концерті, де виступила з новими композиціями.

Як можна помітити, Надя не приховує – вона любить експериментувати, показувати фігуру і тому її часто називають справжньою стильною бунтаркою.

У своїх образах Дорофєєва намагається поєднувати сміливі напрямки і романтичні деталі. Сама співачка називає свій стиль як треш-гламур, але помічає, що незважаючи на велику кількість нарядів, є в її гардеробі речі, які вона зберігає на пам'ять не один рік.

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