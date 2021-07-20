Відома співачка Джамала стала учасницею популярного шоу" Танці з зірками " і показала кадри зі зйомок промо
Джамала є українською популярною співачкою і актрисою. Як повідомляла Politeka.net, виконавиця оголосила про те, що тепер учасниця проекту "Танці з зірками".
Співачка часто радує шанувальників новим контентом. Цього разу Джамала поділилася новою серією знімків. На фотографіях дівчина в довгій яскраво-рожевій сукні з відкритими плечима і елегантним розрізом, що відмінно підкреслює її стрункі ноги. Образ доповнюють довгі натурального кольору локони і аксесуари.
"Що по танцях, Джа? Промо для" Танці з зірками " з сьогоднішнього дня в ефірі, настрій - драйвовий, градус хвилювання - зростає з кожним днем. Такс, тепер важливе питання: чи хочете ви стежити за процесом? Постити бекстейдж зі зйомок? Що з внутрішньої кухні цікавить? Повинна зібрати всі Ваші побажання до старту тренувань.
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P. S. гортайте галерею, щоб побачити, хто став моїм партнером на зйомках промо 😅" - поділилася Джамала.
Також, в серії фотографій Джамала показала хто став її партнером на зйомках промо для проекту "Танці з зірками". Ним виявився Олег Михайлюта-вокаліст групи ТНМК.
Шанувальники із захопленням відреагували на публікацію співачки і написали позитивні коментарі: "неймовірна!", "Клас!", "Красива яка", " яка краса!!! Сукня супер, особливо колір".
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