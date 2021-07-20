Український співак Володимир Дантес, чоловік Наді Дорофєєвої, показав себе і розповів про сім'ю і друзів

Як пише Politeka.net, Володимир і Надя разом понад 10 років, хоча офіційно оформили стосунки лише шість років тому. Дантес став відомий українцям після тріумфу на другій "фабриці", хоча через деякий час робив перерву у творчості. Але красунчик знову творить і радує фанатів не тільки зі сцени, але і в соціальних мережах, де веде блог.

На новому фото Володимир здався без одягу. Дантес сидів під пляжною парасолькою, зробивши Селфі.

"З віком десь з'являється Танос, який клацає пальцями і кожен другий друг у твоєму житті кудись зникає

У дитинстві були друзі з якими ти йшов до школи, прогулював її, з ними ти гуляв і після школи. Компанія була максимально міцна. У неї періодично додавалися люди, але кістяк ніколи не змінювався. І я був упевнений, що з ними буду дружити до кінця своїх днів.

Потім інститут. Прийшов в нього і нікого не знаєш і тебе ніхто не знає. Тому міцно тримаєшся за старих друзів. Але з часом з'являється дівчина-перше випробування)))

Ти прям не знаєш як всім приділити рівний час))) але якщо у тебе Класні друзі, то все буде відмінно.

Потім я переїхав до Києва. І тут почалося. ВСЕ НАВКОЛО-ДРУЗІ!)))

Стара компанія розпалася, тому що хтось одружився, у кого-то діти (до речі, завдяки родині у тебе з'являються нові знайомства і дуже швидко випаровуються старі), хтось в іншу країну полетів і т. д

Але раптово поруч виникають приголомшливі люди, з якими я дружу з моменту переїзду і боюся втратити. А є друзі, як комети. Ви дуже швидко вриваєтеся в житті один одного і так само швидко згораєте.

А потім..настає день, коли ти розумієш, що твої «друзі» - просто хороші люди. Вам подобається проводити час разом, відпочивати, веселитися. Але це не дружба. Тому що з віком багато хто ставить на перше місце-себе і сім'ю, а не як в дитинстві - друзів)))

Мені здається, що і я такий же.

Чим старше стаю, тим більше "комет" і менше друзів. Сидиш вдома і не знаєш кому зателефонувати, тому що у всіх своє життя. Тому починаю розуміти тих мужичків, які можуть самі з собою прибухнути", - написав Володимир

Надя відразу прокоментувала публікацію:"сумно і чесно".

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