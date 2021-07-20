Колишній учасник шоу "Холостячка" Олексій Тригубенко розповів про хворобу, яка скосила його на відпочинку

Як повідомляє Politeka.net, відомий учасник шоу "Холостячка" Олексій Тригубенко часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, нещодавно красень відправився на відпочинок до океану, звідки показав фото і розповів про морську хворобу, яка скосила його під час подорожі.

На новому знімку Олексій зображений в красивій локації, він стоїть на білому піску під пальмою і мило посміхається. Перед камерою красень з'явився у світлих шортах і жовтій рубаку, при цьому на ньому немає взуття.

У підписі до фото Тригубенко поділився враженнями від подорожі на яхті по океану. "У перший день, коли ми вийшли у відкритий океан, був сильний шторм і хвилі піднімалися до 4х метрів. Спочатку я очманів від масштабності і краси океану, а через пів години мені стало нереально погано. Я зловив морську хворобу і поки ми йшли до іншого острова, весь шлях я пролежав на палубі. Я намагався стати вище і дивитися в горизонт, спускався в каюту, перепробував купу варіантів, але мене так і не попускало, поки ми не прийшли до іншого острова і не зайшли в лагуну. Вже ввечері мені стало легше, і я почав отримувати задоволення від подорожі. А вчора, я вже по-справжньому насолоджувався і кайфував від поїздки", - розповів хлопець.

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