Співачка Тіна Кароль показала свого сина Веніаміна і розчулила мережу

Як відомо, після смерті чоловіка, продюсера Євгена Огіра в 2013 році, Кароль виховувала єдиного сина Веніаміна одна. Довгі роки зірка не тільки не показувала дитину, але і ретельно оберігала особисте життя, щоб Веніамін був подалі від світських новин.

Нещодавно син Тіни Кароль повернувся в Україну, якраз перед виступом зірки на Atlas Weekend. Щоб підтримати маму, Веніамін також був присутній на репетиціях і відвідував студію.

Цього разу для шанувальників Кароль зняла миле домашнє відео з сином. У самому ролику Веніамін розповів, що зараз він захоплений прочитанням книги про всесвітньо відомого італійського художника Леонардо да Вінчі.

Сама Тіна здивувалася, що її син вибрав таку складну» товсту " книгу для прочитання, але Веніамін відреагував:

"Вона не товста. Піди в нашу бібліотеку в школі, ти побачиш більш товсті книги", - доводячи тим самим, що звик читати подібну літературу.

Шанувальники були дуже вражені спілкуванням Тіни з Веніаміном. Так, поки одні засипали хлопчика компліментами в коментарях, інші помітили, що він все більше схожий на співачку і стає справжнім красенем.

"Веня і книга про Леонардо да Вінчі😍; я переглянула, здається, раз 5. Так трепетно спостерігати, яким Веня стає з кожним роком: таким дорослим,турботливим, чуйним і скромним разом з тим. Дуже захоплююся цим хлопчиком разом з його мамою 🤍; дуже вихований і розумний хлопчик, гордість мами️️; Любимки наші🤗❤ ️ Веня так виріс😌; які красиві Тіна і Веня 😍; які красиві відносини між Тіною і Веніаміном. Нехай триватимуть на все життя. Красені; як швидко Веня дорослішає ,зникли округлі щічки; не встигне Тіна озирнутися, як пташеня вилетить з гнізда».

На сьогодні 36-річна співачка вже добудувала розкішний особняк і повністю в ньому обжилася, 12-річний Веніамін змужнів і став ще більше схожим на покійного батька.

Шанувальники Кароль раніше опублікували цікаві кадри з нею і хлопчиком на одній з фан-сторінок в Instagram. На показаних фрагментах Тіна поділилася, що Веня завжди поруч з нею і для неї дуже важлива його підтримка.

Син артистки, у свою чергу, зізнався, як сильно любить маму і пишається нею.

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