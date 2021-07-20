Відома актриса Нур Феттахоглу з серіалу "Величне століття" показала натуральну красу

Як передає Politeka.net, Нур Феттахоглу популярна актриса, яка прославилася роллю в турецькому історичному серіалі "Величне століття". Актриса має німецько-турецьке походження, і її зовнішність дуже відрізняється від турецьких дівчат. Для глядачів вона запам'яталася як Махідевран Султан.

Нур активно веде соціальні мережі і в своєму Інстграм радує передплатників новими публікаціями. На цей раз актриса показала себе без макіяжу. На фотографії вона в блакитному топі з глибоким декольте. Нур показує свою натуральну красу і може зрівнятися з будь-якою молодою актрисою. Також під публікацією вона робить важливу заяву.

"Не працюю", - зізналася актриса.

Під фотографією шанувальники Нур Феттахоглу були здивовані приголомшливою зовнішністю і без макіяжу: "Королева!", "Красиво-красиво!", "Приголомшливо", "Пост, якого я чекав, збувся", "я так за вас сумую", " коли ви повернетеся до екранів?".

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