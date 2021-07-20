Відома українська телеведуча Леся Нікітюк розповіла про користь і шкоду фотошопу

Дуже часто під кадрами популярної артистки пишуть не найприємніші коментарі, намагаючись звинуватити Лесю в зловживанні фотошопом і зайвому використанні макіяжу. Сама зірка відповідає на негатив рідко, тільки в разі масових неприємних повідомлень.

Зазвичай Леся супроводжує оригінальні кадри кумедними підписами і жартівливими зауваженнями, ігноруючи критику. Цього разу артистка виклала два кадри, на яких блищала в кремовому стильному костюмі.

Темою нового поста стало обговорення тієї самої обробки фото, за яку зірку і намагаються розкритикувати зазвичай:

"Фуууу фотошоп !!! Чого? З одного боку красиво, не треба півдня робити макіяж ... сфоткалася, опрацювала фото в Face App і зшбс! А з іншого ... побачить тебе який-небудь кавалер в реальному житті і твої акції "красуні" обваляться😖 Так що не тупіть, їжте менше, тренуйтеся більше, косметолог, амінокислоти, келишок просекко по суботах і фото обробляйте в Snapseed 😂 😂 😂 » - написала Леся під фото.

Шанувальники відреагували на нові кадри Нікітюк:

"Леся а ще ідеальні фільтри обробляйте в Lightroom😍; але ж могла б бути така нативна реклама додатки; Ти мені і така подобаєшся ... природна краса-минуле століття!😀 а келишок просекко можна кожен день 😉 для настрою; яка красуня❤️; цим блогом керуєте ви, як харизматична особистість, і без фотошопу❤️; а можна просто вибрати вдалий ракурс і втягнути пузіко 😂 🙈 відмінний вигляд; для самоствердження все ж краще над собою попрацювати!».

Нагадаємо, раніше послі того, як на зірку посипався потік гнівних коментарів, Леся Нікітюк вирішила відповісти на особливо зухвалі слова користувачів. Багато висловили своє невдоволення зовнішністю Лесі, після того, як вона»сама зробила ніс і губи".

З маскою на обличчі і з фільтром від Instagram, зірка записала кілька сторісів, висміявши у відповідь 40-річних жінок, які позаздрили її перетворенню:

"Вам такий як я точно не бути, а я такий як ви, точно не стану. Ідіть з богом!"- уклала телеведуща.

У своєму посту, що викликав багато критики, зірка просто позувала з досить помітним макіяжем на обличчі, який помітно змінив її зовнішність. Причому губи виглядали так, ніби їх дійсно збільшили, а лінія контуру була сильно змінена.

"Ніс і губи зробила сама, ну а волосся довіряю професіоналам» - написала Нікітюк під своїм постом.

Нагадавши, Леся Нікітюк з Туреччини жорстко відповіла українцям про свої заробітки.

А ще Politeka писала, що Нікітюк після гулянь на дівич-вечорі здивувала заявою, українці сторопіли.

Також Politeka повідомляла, що Леся Нікітюк в купальнику показала фігуру без фільтрів і фотошопу.