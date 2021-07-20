Відома українська співачка Міша Романова, подруга Макса Барських і колишня солістка групи ВІА Гра, показала себе на відпочинку з сином

Як пише Politeka.net, Міша Романова є популярною українською співачкою, а також була солісткою гурту ВІА Гра. Красуня також близько дружить з Максом Барських, хоча в мережі дівчині приписують роман з чоловіком, а також підозрюють, що дитина Міші від зоряного красеня.

Цього разу теж не обійшлося без припущень, адже Романова в Instagram показала сина, що підросло. Красуня сиділа в купальнику на рушнику, обіймаючи роздягнену маленьку дитину. Дівчина опублікувала кілька фото, показавши, як сильно любить Мартіна (так звуть хлопчика).

"Моя любов", - написала Романова під фото.

Фанати поставили понад 6 тисяч лайків і написали коментарі:

"На Макса Барських схожий", "які ви красиві"," Ну які Класні, парочка"," Мама і синочок"," Мама і улюблений синочок, клас", " які хороші, сімейні фотографії! Міша розумничка".

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