Західна модель з південноафриканським корінням Кендіс Свейнпол з Victoria's Secret показала стильне міні, захопивши фанатів

Як пише Politeka.net, Кендіс Свейнпол дуже відома модель, яка уклала контракт з Victoria's Secret. Красуня настільки стала затребуваною, що увійшла в список Форбс, як найбільш високооплачувана модель в світі. Дівчина також веде Instagram, де ділиться цікавим контентом, радуючи мільйони фанатів.

На новому фото красуня позувала в шортиках і ТОПі рожевого кольору. Кендіс стала на коліна, вигнувшись, щоб показати ідеальну фігуру, радуючи кожним вигином тіла.

"Зробіть своє життя яскравішим за допомогою неонового рожевого", - написала Кендіс.

Фанати поставили понад 28 тисяч лайків і написали коментарі:

"Виглядає фантастично", "Супер-круто"," ти моя найулюбленіша"," красива ідеальна леді", " цей колір створений для вас!", "Красивий яскравий спортивний одяг", "кожен колір підходить вам, але ви виглядаєте неймовірно в цьому неоново-рожевому кольорі".

Нагадаємо, повністю роздягнена Кендіс Свейнпол з Victoria's Secret блиснула формами на догоду чоловікам

А ще Politeka писала, що розкішна Кендіс Свейнпол з "Victoria's Secret" в крихітному бікіні здивувала позою

Також Politeka повідомляла, що повністю роздягнена Кендіс Свейнпол з Victoria's Secret возз'єдналася з природою на пляжі



