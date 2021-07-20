Західна модель з південноафриканським корінням Кендіс Свейнпол з Victoria's Secret показала стильне міні, захопивши фанатів
Як пише Politeka.net, Кендіс Свейнпол дуже відома модель, яка уклала контракт з Victoria's Secret. Красуня настільки стала затребуваною, що увійшла в список Форбс, як найбільш високооплачувана модель в світі. Дівчина також веде Instagram, де ділиться цікавим контентом, радуючи мільйони фанатів.
На новому фото красуня позувала в шортиках і ТОПі рожевого кольору. Кендіс стала на коліна, вигнувшись, щоб показати ідеальну фігуру, радуючи кожним вигином тіла.
"Зробіть своє життя яскравішим за допомогою неонового рожевого", - написала Кендіс.
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Фанати поставили понад 28 тисяч лайків і написали коментарі:
"Виглядає фантастично", "Супер-круто"," ти моя найулюбленіша"," красива ідеальна леді", " цей колір створений для вас!", "Красивий яскравий спортивний одяг", "кожен колір підходить вам, але ви виглядаєте неймовірно в цьому неоново-рожевому кольорі".
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