Солістка популярного українського гурту "Go_A" Катя Павленко показала нову фотографію

Катя Павленко є відомою солісткою групи "Go_A", яка прославилася на конкурсі естрадної пісні "Євробачення". Там група вразила всю Європу своїм талантом і незвичайним стилем. Цього року група зайняла 5-е місце на конкурсі, і була в лідерах по голосуванню глядачів. Про це повідомляє Politeka.net.

Катя часто ділиться новими публікаціями в Instagram зі своїми передплатниками. Цього разу дівчина виклала знімок з фотосесії. На фотографії вона сидить в залі кінотеатру і створює "четверту стіну" оскільки дивиться прямо в об'єктив, з'являється відчуття контакту з глядачем. Дівчина показала свою природну красу не використовуючи макіяж.

Шанувальники завалили Катю Павленко позитивними коментарями: "Принцеса з чарівним поглядом", "Прекрасна", "Ви чудові", "Богиня", "Ви дуже красиві", "Катя, ви найкраща, з радістю слухаю всі ваші пісні", "Королева".

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