Співачка Ані Лорак похвалилася своїм виглядом у спокусливій сукні

Як повідомляє Politeka.net, артистка розмістила нове фото на своїй сторінці в Інстаграм.

"Світ навколо нас - це відображення наших думок🙌 і ми самі формуємо і наповнюємо свою реальність🎈 посміхайтеся! І хтось посміхнеться у відповідь", - написала співачка.

Ані Лорак була відображена в чорній сукні з відкритими плечима. На тлі у неї були повітряні кулі.

"Яка ж красива😍 😍 😍 просто неймовірні - як завжди❤", "дуже гарний образ 😍 ваша посмішка - 💘", "яка красива і сонячна ❤ ️ яскрава лялечка з самою класною посмішкою ❤ як хочеться подарувати тобі щастя, дорога❤ ️ посміхайся і змушуй битися наші серця швидше! Спасибі за мудрість, щирість і любов до нас, Сонце", "кращий мотиватор", "Ані Лорак, які у тебе красиві кульки, просто принадність", - пишуть в коментарях.

Схоже, фото було зроблено під час святкування дня народження дочки артистки, трохи більше місяця тому.

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