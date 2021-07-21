Популярна українська виконавиця Наталія Могилевська приголомшила розповіддю

Як пише Politeka.net, у новому пості в Instagram артистка розповіла, що на неї намагався наїхати автомобіль просто біля входу на знімальний майданчик нового шоу «Співають всі».

"Днями, на ринку на мене спеціально намагався наїхати автомобіль, щоб папуга. Припускаю, що в стані роздратування на пішоходів, які ходять з возами і великими покупками. Все це відбувалося на оптовому ринку Троєщини біля входу на знімальний майданчик @spivayut_vsi", - розповіла співачка.

Могилевська додала, що хотіла б притягнути водія до відповідальності.

"Питання: якщо ти хочеш поспішати, навіщо вибирати дорогу через оптовий ринок? Де завжди багато людей, возів, йде розвантаження і дорогу переходять покупці. Шкода, ми не запам'ятали номера. Я б із задоволенням притягнула його до відповідальності", - зазначила вона.

Користувачі Мережі були приголомшені розповіддю співачки.

Нагадаємо, Могилевська намарафетилась перед зйомками "Співають всі", фото крупним планом.

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