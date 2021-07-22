Популярна співачка Надя Дорофєєва показала кумедне фото в мережі і звернулася до шанувальників
Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Надя Дорофєєва, яка після розпаду групи "Время и Стекло" активно почала сольну кар'єру, часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу артистка вирішила подуріти і виклала в мережу кумедний домашній кадр, на якому з'явилася з "новою" зачіскою.
Як видно, на фотографії Надя зображена, сидячи в кімнаті з цікавою картиною. Перед камерою вона з'явилася в сірих спортивних брюках і білому топі, який підкреслив витончене декольте. увагу привертає "шухер" на голові зірки, її волосся розпатлане і зібране в якусь дивну зачіску, а на обличчі легкий макіяж і модні окуляри.
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У підписі до фото Дорофєєва звернулася до шанувальників з питанням: "А у вас Шо з настроєм?". Користувачі відразу прийнялися активно обговорювати публікацію, відповідаючи на питання співачки і засипаючи її компліментами: "Ось тут ти на Майлі Сайрус схожа", "Нереальна", "Люблю тебе таку", "Красуня", "Ну яка зайка".
Нагадаємо, Дорофєєва в сміливому топіку вирішила похвалитися новим талантом: "Сподіваюся, я не зганьблюся...".
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